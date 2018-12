Helsingissä saa ampua raketteja illalla – Pelastuslaitokset kehottavat kuitenkin tarkkailemaan tuulen voimakkuutta ja seuraamaan turvallisuusohjeita tarkasti

Kaupunki

Helsingissä saa ampua raketteja illalla – Pelastuslaitokset kehottavat kuitenkin tarkkailemaan tuulen voimakku

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muualla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattilaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä