Päivystysnumero käyttöön myös Jorvissa – Espoossa suositellaan tästä illasta alkaen soittoa numeroon 116 117 ennen lähtöä päivystykseen

Päivystysnumero käyttöön myös Jorvissa – Espoossa suositellaan tästä illasta alkaen soittoa numeroon 116 117

Espoossa otetaan uudenvuodenpäivänä käyttöön päivystysapu eli numero, johon tulee soittaa ennen kuin hakeutuu Jorvin sairaalan päivystykseen.Käytössä on siis 1. tammikuuta alkaen numero 116 117. Vanha neuvontanumero on poistunut käytöstä.Maksuton numero toimii, kun terveysasemat ovat kiinni. Se on siis käytössä arkisin kello 16–08 ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden. Numerossa on takaisinsoittopalvelu.päivystysnumero on otettu Uudellamaalla käyttöön vaiheittain, ja se muuttuu valtakunnalliseksi tämän vuoden loppuun mennessä.Numero ruuhkautui Uudellamaalla ennen joulupyhiä pahasti. Sairaanhoitopiiristä neuvottiin tuolloin, että mikäli soittaminen ei onnistu syystä tai toisesta, päivystykseen saa mennä suoraan paikan päälle kuten ennenkin.Espoon lisäksi numero on jo käytössä Helsingin, Vantaan, Porvoon ja Hyvinkään sairaaloiden päivystyksissä.Numerosta saa terveysneuvontaa, mutta sieltä voidaan ohjata tarvittaessa hakeutumaan myös toisen sairaalan päivystykseen, jos lähimmässä on poikkeuksellisen kiireistä.Hätätapauksissa ohje on edelleen soittaa numeroon 112. Kiireettömissä asioissa ei pidä soittaa päivystysapuun vaan terveysasemalle.