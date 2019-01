Pasilan pahamaineisen liikennesumpun pitäisi helpottaa ensi syksynä – Uusi tunneli auttaa autolla kulkevia mutta katkaisee pyörällä kulkevien reitin

Kaupunki

Pasilan pahamaineisen liikennesumpun pitäisi helpottaa ensi syksynä – Uusi tunneli auttaa autolla kulkevia mut

”Pasilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entäs

Sekä

Urjanheimo

Kulkeminen