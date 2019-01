Venäläiset ryntäävät tänään Helsinkiin – Video näyttää, kun tuplapitkä Allegro tyhjentää lastinsa rautatieasemalle

Kaupunki

Venäläiset ryntäävät tänään Helsinkiin – Video näyttää, kun tuplapitkä Allegro tyhjentää lastinsa rautatieasem

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy