Kiukaan lämpötila sahaa ja pukuhuoneissa lainehtii – Allas-merikylpylä on saanut kipakkaa palautetta, ja pian alkavat korjaustyöt

Kaupunki

Kiukaan lämpötila sahaa ja pukuhuoneissa lainehtii – Allas-merikylpylä on saanut kipakkaa palautetta, ja pian

Merikylpylä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi kiuasmalli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhan kiukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miesten saunan