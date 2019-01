”Ihmisen raakuus järkyttää” – Kun Helsingistä löytyy tunnistamattomaksi muuttunut ruumis, Seija Ylijoki-Sørensen pukee päälleen suojavaatteet

Kaupunki

”Ihmisen raakuus järkyttää” – Kun Helsingistä löytyy tunnistamattomaksi muuttunut ruumis, Seija Ylijoki-Sørens

Ruumiinavauspöydällä makaa kodista löytynyt vainaja, jonka ulkomuoto on muuttunut tunnistamattomaksi. Huoneessa on voimakas haju. Työpöydällä on veitsiä, saksia ja pinsettejä. Tällainen voi olla tavallinen työpäivä Seija Ylijoki-Sørensenin elämässä.