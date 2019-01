Kaupunki

Valotaidetapahtuma Lux Helsinki alkaa lauantaina – Tässä ovat liikenteen poikkeusreitit

Lux Helsinki -valotaidetapahtuma

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005952659.html

Seuraavat

Pohjoinen Rautatienkatu välillä Arkadiankatu–Mannerheimintie.

Aurorankatu välillä Freesenkatu–Töölönkatu.

Dagmarinkatu välillä Fredrikinkatu–Töölönkatu.

Temppelikatu välillä Lutherinkatu–Nervanderinkatu

Museokatu välillä Vänrikki Stoolin katu–Dagmarinkatu

Töölönkatu välillä Museokatu–Cygnauksenkatu

Cygnauksenkatu välillä Nervanderinkatu–Cyganeuksenkatu

Nervanderinkatu.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy