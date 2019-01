Kaupunki

Tikkurilan symboliksi muodostunut maalitehdas saattaa jättää Tikkurilan – ”Se on osa teollista historiaa”

Maaliyritys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tikkurilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teollisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tikkurilan

Tehtaan