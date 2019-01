Kaupunki

Töölönlahdelle siirtynyt valotapahtuma Lux Helsinki keräsi heti avajaisiltana ennätysyleisön

Valotapahtuma

Helsingin perinteinen valotapahtuma Lux Helsinki keräsi heti avajaisiltanaan lauantaina ennätyssuuren yleisön."Meillä ei ole mitään täsmällisiä lukuja vielä tässä vaiheessa, mutta todella paljon on ihmisiä. Olisiko jopa enemmän kuin koskaan aiemmin, saattaa olla", arvioi Lux Helsingin tuottaja Sari Väänänen lauantaina alkuillasta."Tämän tapahtuman suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Tuntuu, että tämä antaa jotain kaikenlaisille ihmisille, tästä voi saada irti niin monenlaisia juttuja."Myös tapahtuman uusin sijainti Töölönlahden ympäristössä on saattanut houkutella väkeä, Väänänen arvelee."Ehkä osa ihmisistä on halunnut nähdä samalla tämän alueen, kansalaistorin ja Töölönlahden uuden puistoalueen. Ja ehkä tämä Kansalaistori kiinnostaa kun tässä voi nähdä useita teoksia samalla."Toistaiseksi ruuhkilta on Väänäsen mukaan vältytty, sillä tapahtuma on levittäytynyt melko laajalle alueelle. Valotapahtuma siirtyi tänä vuonna Senaatintorilta Töölönlahden ympäristöön. Teoksia esittelevän reitin lähtöpiste on Kansalaistorilla, Oodin, Sanomatalon ja Musiikkitalon yhteisellä aukiolla, jossa on mahdollisuus nähdä samalla kertaa kolme erillistä teosta.

Lux Helsingin valoteokset ovat nähtävillä 5.–9.1 kello 7–9 sekä iltaisin kello 17–22.

Festivaalin 12 muuta teosta on sijoitettu kävelyreitille, joka etenee Kansalaistorilta Töölönlahdelle, Töölöön ja sieltä Kansallismuseoon.Tapahtuma järjestetään jo 11. kerran. Viisipäiväiseen tapahtumaan odotetaan puolta miljoonaa kävijää.