Hammashoidon päivystys siirtyy kirurgiseen sairaalaan – Malmi ja Haartman maanantaina kaupungilta Husin vastuulle

Hammashoidon päivystys siirtyy kirurgiseen sairaalaan – Malmi ja Haartman maanantaina kaupungilta Husin vastuu

asti Helsingin kaupungin hoitamat Malmin ja Haartmanin päivystykset sekä hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystys siirtyvät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vastuulle maanantaina.Hammashoidon osalta tämä tarkoittaa myös käytännön muutosta potilaille. Sekä osoite että puhelinnumero muuttuvat.Illalla tai viikonloppuna hammashoitoon ei enää hakeuduta Haartmaniin vaan Kirurgiseen sairaalaan (Kasarminkatu 11-13, U-porras) 7. tammikuuta alkaen. Muutto on väliaikainen, takaisin Meilahteen palataan remontin jälkeen keväällä.Ennen saapumista päivystykseen soitetaan numeroon 09 471 71110, joka toimii arkisin kello 14–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–21. Kirurgisen sairaalan hammashoidon päivystys on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan asukkaille.Arkena päiväsaikaan helsinkiläisten kiireellisiä hammasongelmia hoidetaan maanantaista eteenpäin Ruskeasuon ja Myllypuron hammashoitoloissa. Arkena päivällä ajanvarausnumero (toimii kello 7–14) on 09 310 51400.Yöllä (kello 21–8) hammashoidon päivystys on edelleen Töölön tapaturma-asemalla (Töölönkatu 40). Yöaikaan toimiva numero on 040 621 5699.kuin hammashoidossa päivystyksen järjestäjän muuttumisen ei pitäisi näkyä kaupunkilaisille suoraan.Alle 16-vuotiaat hakeutuvat edelleen Uuteen lastensairaalaan (Stenbäckinkatu 9). Haartmanilla (Haartmaninkatu 4) ja Malmilla (Talvelantie 6) toimivat edelleen tutuissa osoitteissa yli 16-vuotiaiden terveyskeskuspäivystys, psykiatrinen päivystys, sisätautien päivystys sekä yhä Helsingin kaupungin järjestämä sosiaali- ja kriisipäivystys.