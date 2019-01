Kaupunki

Suunnitelma lasten­maailmasta kummastuttaa Espoossa: lasten­kirjastoon ei pääsisi lastenvaunuilla, paikalle pä

Karhusaareen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä

Hankkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon

Kaupungin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiivaimmin

”On olemassa sellaisia laajoja hankkeita, joissa kaupunginjohtaja joutuu ottamaan kantaa.”

Kaupungin­johtaja

Myös

Lastenmaailma