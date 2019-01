Kaupunki

Ketjukolari Länsiväylällä – yksi ajokaista suljettu liikenteeltä

Neljä henkilöautoa on kolaroinut Länsiväylällä Otaniemen ja Kehä I:n liittymän kohdalla. Kolari ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta yksi ajokaista on suljettu onnettomuuden vuoksi.



Ajokaistan sulkeminen aiheuttaa ruuhkaa, joka hidastaa Kirkkonummen suuntaan ajavien matkaa. Ajokaista pysyy Liikenneviraston tiedotteen mukaan suljettuna arviolta ainakin noin 30 minuuttia.