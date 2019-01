Kartta näyttää, ettei pienituloisille yksinhuoltajille ole sijaa Helsingin vaurailla alueilla – ”Seison ylpeänä leipäjonossa”, sanoo kahden teini-ikäisen äiti Kurkimäestä

Kaupunki

Kartta näyttää, ettei pienituloisille yksinhuoltajille ole sijaa Helsingin vaurailla alueilla – ”Seison ylpeän

Helsinkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsiperheiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienituloisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virmajoki-Salmijärven

Niinpä

Lapset

Viime

Miltä