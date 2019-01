Mellunmäen metroaseman hissit ovat toista viikkoa pois käytöstä – osan asemasta omistaa kiinteistösijoittaja, joka on jättänyt remontit tekemättä

Kaupunki

Mellunmäen metroaseman hissit ovat toista viikkoa pois käytöstä – osan asemasta omistaa kiinteistösijoittaja,

Mellunmäki-seuran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarvaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mellunmäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksei

Lähdetien

HS