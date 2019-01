20-vuotias mies yritti murhata polttamalla kolme nukkumassa ollutta kaveriaan Vuosaaressa – 10 vuotta vankeutta, vaati heti vapaaksi pääsyä

Kaupunki

20-vuotias mies yritti murhata polttamalla kolme nukkumassa ollutta kaveriaan Vuosaaressa – 10 vuotta vankeutt

Kolmesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeuden

”Oven alta oli tullut liekkejä ja savua.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esitutkinnassa selvisi

”Teko on osoittanut erityistä julmuutta.”

Todistusaineisto

Sen sijaan