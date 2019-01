Kulosaaresta löytyi toisen maailmansodan aikainen palopommi – räjähde kuljetettiin sotilasalueelle Santahaminaan hävitettäväksi

Kaupunki

Kulosaaresta löytyi toisen maailmansodan aikainen palopommi – räjähde kuljetettiin sotilasalueelle Santahamina

Hätäkeskus

sai perjantaina kello 14 ilmoituksen Helsingin Kulosaaresta löytyneestä räjähteestä. Puolustusvoimat tunnisti räjähteen toisen maailmansodan aikaiseksi pommiksi.Räjähde löytyi rakennustöiden yhteydessä. Poliisin mukaan kyseessä on palopommi, joka sisältää räjähdettä yhteensä 20 kiloa. Poliisi arvioi, että pommi on alunperin pudotettu helmikuussa 1944.seitsemän aikaan illalla poliisi kertoi, että räjähde on kuljetettu turvallisesti Santahaminaan sotilasalueelle. Siellä pommi on tarkoitus hävittää.Kuljettaminen aiheutti liikennekatkoja Kulosaaren ja Santahaminan välillä. Metroliikennekin pysäytettiin hetkeksi.