Toimittaja ei ollut hiihtänyt 25 vuoteen ja lähti ladulle – Näin hyödynnät mainiot hiihtokelit vaikka edellisestä kerrasta olisi aikaa

Kaupunki

Toimittaja ei ollut hiihtänyt 25 vuoteen ja lähti ladulle – Näin hyödynnät mainiot hiihtokelit vaikka edellise

Talven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Hiihdon

Pääkaupunkiseudun hiihtolatuja