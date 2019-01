Merilahden koulussa Vuosaaressa yli puolet oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea – Se pakotti luomaan uuden mallin, jossa tuetaan myös vanhempia

Kaupunki

Merilahden koulussa Vuosaaressa yli puolet oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea – Se pakotti luom

Helsinkiläisissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Mitään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuuttajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merilahden

Tyyskää

Merilahden

”Koulu voi olla paikka, jossa lähtökohtien epätasa-arvoa pystytään tasaamaan.”

Maija Leppänen