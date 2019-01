Pokemon Go löysi voittajansa, Suomenlinnassa kävijäennätys – Uutta oli vuoden 1918 kuolemansellien avaaminen yleisölle

Kaupunki

linnoitussaari tavoitti vuonna 2018 jälleen uuden kävijäennätyksen. Viime vuonna saarella kävi noin 1 090 000 ihmistä, mikä on nelisenkymmentä tuhatta enemmän kuin aiempi ennätys.Yksi viime vuoden uutuuksista oli vuoden 1918 sisällissodan aikuista Suomenlinnaa vankileirinä esittelevä näyttely. Karsserisiivessä Isossa Mustasaaressa oli esillä ruotsinkielisen Svenska Ylen https://svenska.yle.fi/ järjestämä dokumenttikokoelma, joka esitteli muun muassa vankien kirjeitä luettuina.”Se oli tosi suosittu. Näyttelyyn tutustui valtava määrä ihmisiä. Se oli yksi parhaita vuoden 1918 sisällissotaa käsitelleistä dokumenteista”, kehittämispäällikkö Petteri Takkula https://www.hs.fi/haku/?query=petteri+takkula Suomenlinnan hoitokunnasta kertoo.290 000 vieraili Suomenlinnassa talvikaudella eli välillä lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Myös talvikauden kävijöiden määrä on tasaisesti lisääntynyt viime vuosina.Edellinen Suomenlinnan kävijäennätys, 1 052 000 ihmistä vuonna 2016, syntyi kahden kävijäpiikin nostamana: viereinen Vallisaari avautui yleisölle toukokuussa, ja syys–lokakuussa Suomenlinna oli suosittu Pokemon Go -pelaajien kohde.

Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde, jonne houkuttelevat kävijöitä historia, kulttuuri, luonto ja merellisyys. Suomenlinnan hoitokunnan mukaan yhä enemmän saaressa vieraillaan sen kulttuuritarjonnan houkuttelemana.Saarella on kuusi museota, Suomenlinna-museo, Ehrensvärd-museo, Sotamuseon maneesi, sukellusvene Vesikko, lelumuseo ja tullimuseo. Myös niiden kävijämäärä, noin 262 000 ihmistä, oli sekin uusi ennätys.vuonna Suomenlinnalle laaditaan uusi hoito- ja käyttösuunnitelma, joka luo strategiset suuntaviivat saaren tulevalle käytölle ja palveluille, kehityspäällikkö Takkula kertoo.”Palveluita suunniteltaessa otetaan huomioon turistien mutta myös asukkaiden ja Suomenlinnassa työskentelevien ihmisten tarpeet”, Takkula sanoo.”Suomenlinna on poikkeuksellinen paikka, mutta se on myös Helsingin kaupunginosa.”