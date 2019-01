Suunnittelukilpailun voittajatyöt hahmottelevat Helsingin tulevia kaupunkibulevardeja – Vihreää on paljon, mutta missä ovat autot?

Kaupunki

hahmottelut siitä, miltä Helsingin tulevat kaupunkibulevardit ympäristöineen voisivat näyttää, on julkaistu. Havainnekuvat ovat satoa kilpailusta, jonka Helsinki järjesti yliopistojen maisteriopiskelijoille syyskaudella 2018.Kilpailu ratkesi tämän vuoden alussa ja Helsinki on julkaissut kuvia palkituista töistä kaupungin internetsivulla.Havainnekuvista näkee, kuinka opiskelijat ovat nähneet tulevaisuuden Helsingin entistä vihreämpänä. Ihmisille ja joukkoliikenteelle on varattu aiempaa enemmän tilaa. Yksityisautoilijat joutuvat ahtaammalle – henkilöautoja havainnekuvissa kilpailun kärkeen sijoittuneissa ehdotuksissa juurikaan näe.aikomus on rakentaa Tuusulanväylän ja Vihdintien alkupäät bulevardimaisiksi mahdollistaa lisää asuntorakentamista väylien varsille. Alun perin Helsinki halusi rakentaa bulevardimaisiksi myös Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän, mutta Korkein hallinto-oikeus typisti suunnitelman.Kilpailun kautta etsittiin ideoita siihen, miten asuminen, palvelut, ympäristön elämyksellisyys ja liikkuminen istuisivat parhaiten yhteen.Bulevardisoinnin taustalla on Helsingin pyrkimys tiivistää kaupunkirakennetta. Yksi erilaisia asumisen ja liikenteen suunnitteluun vaikuttavista isoista asioista on Helsingin tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.Kilpailun ensimmäinen sija jaettiin kolmen ehdotuksen kesken: The Wood City, Boulevard of Light ja Helsinki Streams -ehdotuksen tekijöille jaettiin 3 500 euroa kullekin.Toiseksi tulleille Let’s walk with green ja hub -ehdotuksille jaettiin 2 000 euroa kummallekin.Kolmanneksi tulleelle The Living Street -ehdotukselle jaettiin 1 500 euroa. Lisäksi lunastettiin Hairpin ja Maunula Town Square -ehdotukset.Bulevardien visualisointikilpailuun saapui 25 ehdotusta.