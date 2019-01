Mitä tehokkuuden tavoittelu päiväkodeissa tarkoittaa lapsille? Varhaiskasvatuksen ammattilainen, vastaa kyselyyn suhdeluvuista ja käyttöasteista

Fakta

Mikä suhdeluku



Varhaiskasvatuslaki määrittelee päiväkodin ryhmäkoon näin: ”Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.”.



Pääkaupunkiseudulla kaikissa kunnissa on tehty päätös, että tämä lapsimäärä ammattilaista kohden on kolme vuotta täyttäneiden kohdalla seitsemän. Laki asettaa ylärajaksi kahdeksan. Alle kolmevuotiaiden kohdalla vastaava luku on neljä, lasten laskemiseen vaikuttaa myös esimerkiksi osa-aikaisuus ja tuen tarve.



On tavallista, että suhdelukua seurataan päiväkodin tarkkuudella, ei ryhmän. Sama pätee päiväkodin käyttö- ja täyttöasteeseen.