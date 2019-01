Eliitti ei enää määrittele, pitääkö hattu ottaa päästä ravintolassa – Kohteliaisuus ei kuitenkaan ole ”snobbailua tai elitismiä”, sanoo tutkija

Kaupunki

Eliitti ei enää määrittele, pitääkö hattu ottaa päästä ravintolassa – Kohteliaisuus ei kuitenkaan ole ”snobbai

Pitääkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/jarvenpaa/art-2000005960869.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Historiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä mieltä ovat HS:n lukijat?