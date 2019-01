Kaupunki

Amos Rex on Vuoden betonirakenne

Amos Rex

palkitaan Vuoden 2018 betonirakenteena. Taidemuseo koostuu uusista maanalaisista näyttelytiloista, vanhaan loistoonsa entisöidystä Lasipalatsista elokuvateattereineen sekä näyttelytilojen kattona kumpuilevasta Lasipalatsin tapahtuma-aukiosta.”Kohde on oivallinen esimerkki betonin käytöstä, jossa museokokonaisuuden muunneltavat sisätilat sekä erityisesti museon vaativat maanalaiset rakenteet että maanpäälliset kupolirakenteet korostavat rakennusmateriaalin tarjoamia mahdollisuuksia”, kilpailun järjestänyt Betoniteollisuus ry. tiedottaa.mukaan hankkeessa on hyödynnetty jo olemassa olevaa rakennuskantaa, ja se on oiva esimerkki rakennusten käyttötarkoituksen muutoksesta ja kierrätettävyydestä. Myös uudisrakentamisen rakenne- ja materiaalien kestävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970. Kilpailuun tuli 11 ehdotusta.