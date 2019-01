Arabianrannan henkirikos: 7-vuotiaan sukulaispoikansa murhasta epäilty mies passitettiin mielentilatutkimukseen kesken poliisitutkinnan

Kaupunki

Arabianrannan henkirikos: 7-vuotiaan sukulaispoikansa murhasta epäilty mies passitettiin mielentilatutkimuksee

Seitsemänvuotiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielentilatutkimusta

”Hän on kertonut harhoistaan, jotka ovat toimineet vaikuttimena tekoon ryhtymisessä.”

Espoossa asuva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005947870.html

Poliisi otti