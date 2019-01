Helsingin Iso Roobertinkadulta löytyi luvaton salahotelli, väittää rakennusvalvonta – Osakas: ”Huippuhinnan” asunnoistaan maksaneet kärsivät

Kaupunki

Helsingin Iso Roobertinkadulta löytyi luvaton salahotelli, väittää rakennusvalvonta – Osakas: ”Huippuhinnan” a

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salahotellin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vaikka EasyHomes toteaa sivustollaan, ettei kyseessä ole hotelli, ei yksin sen toteaminen kuitenkaan muuta tosiallista tilannetta.”

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennusvalvonta

Myös

Helsingin

Jaoston

Iso

virkamiesten mukaan Iso Roobertinkadulla toimii luvaton hotelli.Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston käsittelyyn tuli viime viikolla virkamiesten esitys, jonka mukaan laitonta majoitustoimintaa harjoittavalle yrittäjälle pitäisi määrätä mojovat sakot. Lisäksi uhkasakot voivat rapsahtaa taloyhtiölle ja niille taloyhtiön osakkaille, jotka ovat vuokranneet asuntonsa eteenpäin majoitusyrittäjälle.Kyseessä on osoitteessa Iso Roobertinkatu 1 sijaitseva asuinkerrostalo, josta EasyHomes Helsinki -niminen yritys on vuokrannut 11 asuntoa. Asuntoja voi varata käyttöön EasyHomesin omilta nettisivuilta sekä esimerkiksi varaussivusto Booking.comin kautta.Yrittäjän mukaan asuntoja vuokrataan eteenpäin, eli kyseessä ei ole hotellitoiminta. Kaupunki ei kuitenkaan tätä usko.Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto saattaa uhata sekä yrittäjää että taloyhtiötä 30 000 euron uhkasakoilla, jos salahotelli ei sulje oviaan toukokuun alkuun mennessä. Osakkaille voi olla luvassa 4 000 euron sakko.Ympäristö- ja lupajaosto siirsi viime viikon kokouksessaan asian käsittelyä seuraavaan kokoukseen.toiminta tuli ilmi Asunto Oy Iso Roobertinkatu 1:n erään osakkaan oltua yhteydessä Helsingin kaupunkiin viime heinäkuussa.Osakas ihmetteli, aikooko kaupunki edesauttaa samassa taloyhtiössä toimivan EasyHomesin luvatonta hotellitoimintaa asuintaloksi suunnitellussa kiinteistössä.”Talossa asuvat itselleen huippuhinnalla asunnon ostaneet osakkaat ovat kaikki ammattimaista hotellitoimintaa vastaan, koska siitä on kaikilla osa-alueilla häiriötä ja haittaa normaalille asuintalossa asumiselle”, osakas kirjoitti Helsingin rakennusvalvonnalle.Juuri sana asuintalo on tilanteessa keskeinen. Iso Roobertinkatu 1 on asemakaavassa määritelty asuinrakennusten korttelialueeksi. Asuinhuoneistojen muuttaminen majoituskäyttöön vaatii rakennusvalvonnalta rakennusluvan. Asunto Oy Iso Roobertinkatu 1 ei ole rakennuslupaa hakenut.Helsingin rakennusvalvonta sai vihiä mahdollisesti laittomasta majoitustoiminnasta, se lähetti taloyhtiölle selvityspyynnön tilanteesta.Taloyhtiön mukaan kaikki yhtiön asuinhuoneistojen osakkeet olivat yksityisessä omistuksessa, ja osakkaat olivat mahdollisesti vuokranneet asuntonsa eteenpäin EasyHomesille. Taloyhtiö tiesi EasyHomesin olevan vuokralaisena 11 asunnossa.Taloyhtiö on toivonut, että kaupunki voisi luopua ajatuksesta langettaa uhkasakko myös taloyhtiölle. Taloyhtiön mukaan se ei ole hyväksynyt tai muutenkaan tukenut luvatonta majoitustoimintaa, eivätkä asuntonsa EasyHomesille vuokranneet asiakkaat ole pyytäneet lupaa majoitustoimintaan taloyhtiön hallitukselta.Taloyhtiö on myös ilmaissut huolensa siitä, mitä se voisi tehdä tilanteessa, koska asuntojaan eteenpäin EasyHomesille vuokranneet osakkaat muodostavat merkittävän osan taloyhtiön kaikista osakkaista. Heillä on siis paljon valtaa yhtiön päätöksenteossa.on ottanut yhteyttä myös osakkaisiin, jotka ovat vuokranneet asuntonsa EasyHomesille.Valtaosa osakkaista on ilmoittanut, että he ovat vuokranneet huoneistonsa EasyHomesille asuinkäyttöön, ei hotelliksi. Eräs osakas on ilmoittanut erikseen, ettei hän tiennyt huoneistonsa olevan hotellikäytössä.EasyHomes on toimittanut rakennusvalvonnalle oman vastineensa asiassa. Sen mukaan EasyHomes Helsinki Oy:n toimiala on Iso Roobertinkadulla huoneistojen vuokraaminen eikä hotellitoiminta.”Toiminnan aloittaminen perustui kiinteistönvälitysyrityksessä kohtaamiemme asiakkaiden suureen tarpeeseen löytää väliaikaista pidemmän aikavälin kalustettu ja laadukas asunto vuokralle. Asiakkaamme ovat vakuutusyhtiöitä, yrityksiä sekä putkiremonttien ja muiden vastaavien aikaa vievien elämäntilanteiden takia kodinomaista asuntoa tarvitsevia yksityisiä henkilöitä tai yrityksiä”, vastineessa lukee.EasyHomesin mukaan huoneistoja on vuokrattu yksityisiltä osakkailta sillä sopimuksella, että omistajat ja heidän lähipiirinsä voivat käyttää huoneistoja aina tarvittaessa myös itse.Lisäksi vastineessa huomautetaan, että EasyHomesin lisäksi taloyhtiössä harjoitetaan osakkaiden toimesta myös Airbnb-toimintaa:”EasyHomes on kahvilatoimintansa takia ainoa, joka on näkyvämmin esillä, josta johtuen huomio ja käyttötarkoitusselvitys vuokraustoiminnassa kohdistuu ainoastaan meihin.”virkamiehet eivät näytä uskovan yrittäjän perusteluita.”Vaikka EasyHomes toteaa sivustollaan, ettei kyseessä ole hotelli, ei yksin sen toteaminen kuitenkaan muuta tosiallista tilannetta”, virkamiehet perustelevat 18. tammikuuta päivätyssä esityksessään.Virkamiehet vetoavat perusteluissaan myös EasyHomesin nettisivuilla olleisiin esittelyteksteihin, joissa sanotaan muun muassa näin: ”EasyHomes huoneistoissa voit majoittua muutamasta päivästä viikkoihin, oman tarpeesi mukaan (...) yli 10 päivän mittaisessa viipymisessä ota yhteyttä asiakaspalveluumme.”Jaoston mukaan esittelytekstit ja EasyHomesin sosiaalisen median viestintä sekä varaus- ja peruutusehdot viittaavat selkeästi siihen, että EasyHomesin ensisijainen käyttäjäryhmä ovat turistit ja muut lyhytaikaista majoitusta etsivät.EasyHomes on ilmeisesti muokannut nettisivujensa tekstejä lautakunnan esityksen jälkeen, sillä joitakin kohtia on muokattu niin, etteivät ne enää vastaa lautakunnan perusteluissa olevia tekstikohtia.käsittelyssä olevan päätösehdotuksen mukaan taloyhtiö, EasyHomes Helsinki ja asuntojaan eteenpäin EasyHomesille vuokranneet osakkaat ovat kaikki laiminlyöneet tehtäviään, ja laiton hotellitoiminta täytyy lopettaa.Taloyhtiön olisi pitänyt hakea rakennuslupaa ja ryhtyä toimiin, jotta laiton salahotelli suljetaan. EasyHomes Helsinki ja osakkaat puolestaan eivät olisi saaneet ryhtyä laittomaan majoitustoimintaan.Lopullinen päätös asiaan saadaan aikaisintaan jaoston seuraavassa kokouksessa 1. helmikuuta.Roobertinkatu 1:n tapaus on osa laajempaa keskustelua, jota on viime vuosina käyty esimerkiksi yksityisiä majoituspalveluja internetin kautta välittävän yhdysvaltalaisen Airbnb:n majoitustoiminnasta asuinkerrostaloissa.Lain mukaan päävuokralaisella on oikeus vuokrata osa asunnostaan, ja tämä mahdollistaa myös Airbnb-majoituksen. Jos lyhytaikainen vuokraustoiminta halutaan kieltää taloyhtiössä täysin, se vaatii määräystä yhtiöjärjestykseen ja kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.Iso Roobertinkatu 1:n tapauksessa on kaupungin mukaan sen sijaan kyse asuinhuoneiston käyttötarkoituksen muutoksesta. Rakentamiselle asetetut vaatimukset eroavat majoitustilojen ja asuinhuoneistojen osalta.Jos asuinhuoneistoa käytetään majoitustoimintaan, erilaiset riskit kasvavat ja vaaditaan rakennuslupa käyttötarkoituksen muuttamiseksi.