Nainen vapautettiin rikos­syytteestä, kun pääsyytetyn ulkomailla piileskely ja sairastuminen estivät oikeudenk

Avunannosta

”Asian käsittelyn jatkuva peruuntuminen on ollut [naiselle] hyvin stressaavaa.”

Prosessi venyi

Villaisella painettiin

”Käräjäoikeuden tai syyttäjän käytettävissä ei ole ollut enempia keinoja toisen vastaajan tavoittamiseksi.”

Syytteestä vapautuminen

Nainen voi

talousrikoksiin syytteen saanut, mutta sittemmin niistä vapautettu nainen vaati 10 000 euron vahingonkorvauksia Suomen valtiolta.Helsingin hovioikeus päätti maanantaina antamassaan ratkaisussa, että nainen ei ole oikeutettu saamaan minkäänlaisia korvauksia.Nainen perusteli vahingonkorvausvaadettaan sillä, että rikosepäilyt sotkivat hänen elämäänsä vuosien ajan.”Asia on [naiselle] erittäin merkityksellinen. Rikosepäilyt ovat vakavia, ja hänelle on vaadittu niistä vankeusrangaistusta. Hän on kiistänyt syytteen”, korvausvaatimusta perustellaan oikeuden dokumenteissa.Rahavaatimuksen saatteena oli myös maininnat naisen puhtaasta rikosrekisteristä ja siitä, että hän on joutunut elämään asian kanssa jo vuodesta 2008 lähtien.”Asia on kestanyt kohtuuttoman pitkään kaikissa eri viranomaisissa. Asian käsittelyn jatkuva peruuntuminen ja uusista käsittelyajankohdista sopiminen on ollut [naiselle] hyvin stressaavaa, koska ajankohdat ovat vaikuttaneet hänen töihinsa ja lomiinsa.”, koska talousrikosvyyhden pääepäilty piileskeli viranomaisten ja Suomen tuomioistuinten tavoittamattomissa ulkomailla.”Toista vastaajaa on tavoiteltu jatkuvasti haastemiestoimenpitein ja etsintäkuulutuksilla Suomesta seka kansainvälisilla oikeusapupyynnoillä Espanjasta”, oikeuden päätöspapereissa kerrotaan.Vuosien vierittyä kyseiseen mieheen saatiin lopulta yhteys, mutta syyttäjä ei sitten enää vaatinutkaan mitään seuraamuksia syytetyille.”Syyttäjä on 22.5.2018 ilmoittanut peruuttavansa syytteen kummankin vastaajan osalta [miehen] terveydentilan ja henkilokohtaisten olosuhteiden sekä rikoksesta kuluneen pitkän ajan perusteella, koska oikeudenkäyntiä ja rangaistusta voitiin pitää näistä syistä kohtuuttomana ja tarkoituksettomana.”Mies oli toimittanut syyttäjälle lääkärinlausunnon terveydentilastaan.talousrikoksia, joiden epäiltiin tapahtuneen 2005–2009. Pääsyytetty oli Espanjan lisäksi ainakin Ruotsissa oleskellut mies, ja naiselle syyttäjä vaati rangaistusta avunannosta kyseisiin rikoksiin.Kun syyttäjän lisäksi myös vaatimuksia aiemmin esittäneet asianomistajat eli Verohallinto ja iso perintäalan yritys päättivät jättää asian sikseen, oli koko rikosprosessi loppuunkäsitelty.ei kuitenkaan ollut naisen näkemyksen mukaan riittävä lopputulos, vaan hän oli mielestään oikeutettu saamaan valtiolta 10 000 euroa vahingonkorvauksia.Niin Helsingin käräjäoikeus viime kesänä kuin hovioikeus tuoreessa päätöksessään näkevät kuitenkin, ettei naiselle tarvitse maksaa mitään korvauksia.”Käräjäoikeuden tai syyttäjän käytettävissä ei ole ollut enempia keinoja toisen vastaajan tavoittamiseksi”, käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan.Oikeudenkäynnin ei katsottu muutenkaan viivästyneen hyvitykseen oikeuttavalla tavalla.”Oikeudenkäynnin viipyminen on johtunut yksinomaan siitä viranomaisesta tai tuomioistuimesta riippumattomasta syystä, että toinen vastaaja on ollut syksysta 2015 lukien viranomaisten tavoittamattomissa”, käräjäoikeus totesi.vielä yrittää viedä korvausvaatimuksensa korkeimpaan oikeuteen, mikäli asiassa arvioidaan olevan esimerkiksi ennakkotapausluonnetta. Muutoin käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.