Raide-Jokerin lopullinen kustannusarvio ylittää Helsingin ja Espoon alkuperäisen suunnitelman 93 miljoonalla eurolla – Valtuustot joutuvat käsittelemään asian uudelleen

Kaupunki

Raide-Jokerin lopullinen kustannusarvio ylittää Helsingin ja Espoon alkuperäisen suunnitelman 93 miljoonalla e

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavoitekustannus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Allianssin

Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen kurkottavan pikaraitiotie Raide-Jokerin kustannusarvio ylittää Helsingin ja Espoon hyväksymän hankesuunnitelman 93 miljoonalla eurolla. Kustannusarvio on yhteensä 386 miljoonaa euroa.Kaupunginvaltuustojen vahvistamaan hankesuunnitelmaan oli kirjattu kustannuksiksi 275 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa. Valtio on sitoutunut maksamaan tästä enintään 84 miljoonaa euroa.Osapuolten tavoitteena oli hyväksyä urakan tavoitekustannus viimeistään tammikuussa, jotta rakennustyöt voisivat alkaa tänä keväänä. Nyt kohonneille kustannuksille pitäisi saada tilaajien eli Helsingin ja Espoon hyväksyntä. Jos se saadaan, rakentaminen voisi alkaa kesäkuussa ja liikenne voitaisiin aloittaa vuonna 2024.Ensimmäiseksi asiaa käsittelevät HKL:n johtokunta ja Espoon kaupunginhallitus.Raide-Jokerin suunnittelijoiksi on valittu Ramboll Finland, Sitowise ja VR Track. Urakoitsijoina ovat VR Track ja YIT.on yksi tärkeimmistä päätöksistä urakan toteutuksessa, koska tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat jakavat hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt. Tätä kutsutaan allianssimalliksi.Jos yhteisesti hyväksytty tavoitekustannus ylittyy, myös urakoitsija ja suunnittelija maksavat. Jos se alittuu, allianssiosapuolet saavat bonusta.Raide-Jokerin kustannuksia lisäävät muun muassa lukuisat liikennejärjestelyt, joita työmaalla joudutaan tekemään eri vaiheissa.Tämä todellisuus selvisi, kun suunnittelijat perkasivat noin puolet eri katuosuuksista rivi riviltä kustannustaulukossa. Tämä tarkoitti käytännössä sen laskemista, kuinka monta johtosiirtoa pitää eri kohteissa tehdä, kuinka monta työmaainsinööriä tarvitaan ja mikä on kyseisen tukikohdan miehitys.etuna on pidetty ennalta-arvattavuutta. Kun suunnitteluvaiheessa on yhdessä kammattu läpi kulurakennetta, urakan hinta ei pääse rakentamisen aikana yllättävästi kohoamaan.Toisaalta allianssimalli on myös osoittaunut hyväksi kirittäjäksi isoissa väylähankkeissa. Esimerkiksi Tampereen keskustatunnelin alkuperäinen tavoitehinta alittui ja urakka valmistui puoli vuotta etuajassa.