Kaksi koiraa tappoi 11 lammasta Kirkkonummella, omistaja joutumassa oikeuteen – ”Koirat olleet luvattomasti vapaana ennenkin”

Kaupunki

Kaksi koiraa tappoi 11 lammasta Kirkkonummella, omistaja joutumassa oikeuteen – ”Koirat olleet luvattomasti va

Kirkkonummen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lampaat omisti

Poliisi on