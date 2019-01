50-vuotias nainen löytyi surmattuna Kirkkonummella – Epäiltynä pari päivää ennen tapahtunutta naapuriin muuttanut mies

Kaupunki

50-vuotias nainen löytyi surmattuna Kirkkonummella – Epäiltynä pari päivää ennen tapahtunutta naapuriin muutta

alle 50-vuotias nainen löytyi kuolleena kerrostaloasunnosta Kirkkonummen Masalasta, tiedottaa poliisi.Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että surmatyö oli tapahtunut 13.1.–14.1.2019 välisenä aikana.Henkirikosta tutkitaan tappona, mutta poliisin mukaan on mahdollista, että nimike muuttuu vielä tutkinnan edetessä.epäilty on vuonna 1978 syntynyt mies, joka on vangittu todennäköisin syin taposta epäiltynä.Mies oli muuttanut naisen naapuriin vasta muutama päivä ennen tapahtunutta. Mies on tuomittu aikaisemmin 2000-luvun alussa taposta.