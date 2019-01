Kaupunki

Äiti ja eno sitoivat ilmastointi­teipillä 5-vuotiaan raajat ja suun, selittivät leikiksi – Oikeus tuomitsi pah

käräjäoikeus on tuominnut pahoinpitelystä äidin ja enon näiden sidottua yhteistuumin viisivuotiaan lapsen jalat ja kädet sekä suljettua tämän suun ilmastointiteipillä.Lisäksi äiti oli lyönyt poikaansa avokämmenellään noin 15 kertaa kasvoihin lapsen itkiessä, kertoo käräjäoikeus.Lapsen äiti tuomittiin kahdesta pahoinpitelystä kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen. Eno sai 60 päivän eli noin kahden kuukauden tuomion. Kumpikin tuomio on ehdollinen.tapahtuivat Espoossa marraskuussa 2016. Ensimmäisessä tapauksessa lapsen äiti ja eno olivat sitoneet viisivuotiaan jalat ja kädet ilmastointiteipillä. Äiti oli istunut poikansa takana, vetänyt kädet selän taakse ja pitänyt tätä käsistä paikoillaan. Samalla eno oli sitonut pojan kädet ja jalat teipillä.Poika on koko tapahtuman ajan rimpuillut vastaan päästäkseen irti tilanteesta sekä itkenyt ja huutanut tilanteen ajan, käräjäoikeus kertoo. Lopuksi eno on laittanut ilmastointiteipin pojan suun eteen.Oikeus piti ensimmäistä pahoinpitelyä teoista vakavampana, koska väkivalta on kohdistunut viisivuotiaaseen ja puolustuskyvyttömään lapseen tämän kotona.Oikeus katsoi, että lapseen kohdistuvassa pahoinpitelyssä teon vahingollisuus ja vaarallisuus on suurempi kuin tapauksissa, joissa tekijä ja teon kohde ovat tasavertaisemmat. Oikeuden mielestä sakkorangaistus ei ollut riittävä seuraamus rikoksesta.puolustautuivat oikeudessa kertomalla, että kyseessä oli ollut leikki. Heidän mukaansa myöskään fyysistä väkivaltaa ei ollut käytetty.Lyöntejään poikansa kasvoille äiti ei myöskään pitänyt pahoinpitelynä, koska tilanne on hänen mukaansa ollut leikkimielinen. Äiti kertoi oikeudelle leikin luonteesta, että se, joka voittaa tämän leikin eli ei itke, saa palkkion, rahaa tai kännykän.Äiti kertoi myös, että huomattuaan poikansa jatkavan itkuaan, hän oli ehdottanut ”pelin” lopettamista.katsoi kuitenkin, että esitetyn näytön perusteella asianomistajan näkökulmasta kyseessä ei ole ollut leikki eikä viisivuotias voisi edes antaa sellaista suostumusta vastaajien väittämään leikkiin, joka jollain tavalla poistaisi tekojen oikeudenvastaisuuden.Oikeudessa kuultiin myös kodissa ”sitomisleikin” aikana vieraillutta ulkopuolista. Mies kertoi, ettei pitänyt kyseisestä leikistä, mutta sanoi tietävänsä, että sitä leikitään Irakissa. Mies kertoi myös ymmärtäneensä, että ”leikki” ja sitominen ovat Suomen lain mukaan kiellettyjä.Myös viisivuotiaan äiti kertoi ymmärtäneensä, ettei tapahtuneen kaltainen ole Suomessa sallittua.Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.