Näitä asioita Helsinki lähtee lobbaamaan hallitusohjelmaan eduskuntavaalien jälkeen: tukea raidehankkeisiin, enemmän valtaa kaupungeille ja lisää kohtuuhintaisia asuntoja

Kaupunki

Näitä asioita Helsinki lähtee lobbaamaan hallitusohjelmaan eduskuntavaalien jälkeen: tukea raidehankkeisiin, e

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

”Raidehankkeita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Vihreille

Sdp:n

Heinäluoma