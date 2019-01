Kaupunki

Sipoon kunta varoittaa: Koululaisten keskuudessa levinnyt lapsiporno­videoita

peruskoulujen oppilaiden keskuudessa on levinnyt lapsipornografisia videoita, kertoo kunnan keskiviikkona lähettämä tiedote.Videoita on välitetty lasten välillä sosiaalisessa mediassa ja kunnan tietoon on tullut useita tapauksia, joissa lapset ovat jakaneet videoita toisilleen.Sipoon kunta ja koulut pitävät ilmiötä äärimmäisen vakavana, ja ovat puuttuneet asiaan heti sen tultua ilmi. Kunta kertoo tehneensä asian tiimoilta yhteistyötä viranomaisten kanssa.Tietoon tulleita tapauksia on käsitelty yhdessä niihin liittyneiden perheiden kanssa, ja perheet ovat saaneet tukea.uusia tapauksia tulee ilmi, niistä kehotetaan olemaan yhteydessä oman koulun henkilökuntaan.Sipoon kouluissa kiinnitetään lähiaikoina tehostetusti huomiota seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen torjuntaan. Samalla kiinnitetään huomiota sosiaalisen median turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön. Lapsille puhutaan heidän ikätasoonsa sopivalla tavalla ja huoltajille järjestetään aiheeseen liittyviä vanhempainiltoja.