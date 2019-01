Oikeus: Jehovan todistajiin kuuluneen avioparin testamentti oli väärennös – Omaisuus ei kuulukaan uskontokunnalle

Kaupunki

Oikeus: Jehovan todistajiin kuuluneen avioparin testamentti oli väärennös – Omaisuus ei kuulukaan uskontokunna

todistajat ovat hävineet perillisten kanssa käydyn testamenttikiistan oikeudessa. Jehovan todistajat ja uskontokuntaan kuuluneen avioparin perilliset riitelivät siitä, onko pariskunnan vuonna 1960 päivätty testamentti väärennetty ja siten mitätön.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi syksyllä 2018 testamentin mitättömäksi. Jehovan todistajat valittivat tuomiosta ja vaativat Helsingin hovioikeudessa, että perillisten kanne hylätään. Perjantaina Helsingin hovioikeus päätti, että Jehovan todistajat eivät saa jatkokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.todistajiin kuuluneen pariskunnan mies kuoli vuonna 1992 ja nainen vuonna 2010. Aviopari oli lapseton. Heillä oli 11.1.1960 päivätty testamentti, jonka mukaan eloonjäänyt puoliso saa täyden omistusoikeuden kaikkeen pesän omaisuuteen ja viimeksi eläneen kuoltua omaisuuden saa Jehovan todistajain rekisteröity yhdistys.Miehen sisaren kolme lasta ovat hänen toissijaisia perillisiään. He vaativat, että avioparin testamentti julistetaan mitättömäksi sillä perusteella, että nimikirjoitukset testamentissa eivät olleet pariskunnan omakätisesti kirjoittamia. Kanteen mukaan testamentin tekstiosa on yhden ja saman henkilön kirjoittama.Jehovan todistajien mukaan pariskunnan nimiä ei ole väärennetty ja testamentti vastaa myös sisällöltään heidän tahtoaan.selvittämiseksi suoritettiin Ruotsin rikosteknisen tutkimuskeskuksen käsialatutkimus. Käräjäoikeudessa kuultiin todistajana rikosteknistä tutkijaa, joka teki yhdessä kollegansa kanssa vertailevan käsiala-analyysin riidanalaisesta testamentista.Tutkimustulokset puhuivat rikosteknisen tutkijan mukaan sen puolesta, että aviovaimo ei ole itse allekirjoittanut testamenttia ja jossain määrin sen puolesta, että aviomies ei ole itse allekirjoittanut testamenttia. Analyysin tulos puhui vahvasti sen puolesta, että testamentin tekstiosan ja allekirjoitukset on kirjoittanut sama henkilö.Asiasta saatiin myös kahden grafologin eli käsialatutkijan lausunnot, jotka olivat keskenään ristiriitaiset. Käräjäoikeus katsoi, että on perusteltua antaa asiaa ratkaistaessa suurempi painoarvo rikosteknisen tutkimuskeskuksen lausuntoon.kuultiin myös pariskunnan uskonnollisesta vakaumuksesta kertoneita todistajia, mutta nämä eivät osanneet kertoa mitään testamentin tekemisestä.”Se todistajien kertomuksista ilmi käynyt seikka, että testamentin tekeminen Jehovan todistajien hyväksi on seurakuntaan kuuluvien parissa tavanomaista, ei riitä horjuttamaan edellä olevaa johtopäätöstä”, kirjoitettiin käräjäoikeuden ratkaisussa.Jehovan todistajat hävisi asian ja velvoitettiin korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut vajaat 28 000 euroa korkoineen.