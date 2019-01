Töölön sairaalan alle rakennettiin sodan pelossa salainen sairaala – Nyt kellarissa harjoitellaan operaatioita, joita kukaan ei yleensä saa nähdä

Kaupunki

Töölön sairaalan alle rakennettiin sodan pelossa salainen sairaala – Nyt kellarissa harjoitellaan operaatioita

Tiesitkö, että Töölön sairaalan alla on toinen sairaala? Kellariin on rakennettu aikoinaan kaksi ylimääräistä kerrosta, jotta sodankin tullessa olisi ollut toimiva leikkaussali. Varasairaalana aika on ajanut tiloista ohi, mutta hätätilanteita varten tässä tilassa harjoitellaan useita kertoja kuussa.