Lapseni, varo ihmisiä

Kun olin lapsi, me kaikki tiesimme niistä, emmekä kuitenkaan tienneet. Saalistajista.Tiesimme, että vieraan auton kyytiin ei pidä mennä. Ja jos joku houkuttelee koiranpentuja katsomaan, pakene.Kuiskailimme milloin kenenkin näkemistä itsensäpaljastajista. Peräämme huudeltiin muodoista ennen kuin muotoja oli.Notkuimme ennen teini-ikää jonkun kotipuhelimella keskustelulinjoilla, rohkeimmat vedättivät tarkoituksella niitä pahimpia läähättäjiä. Tunnistimme ne, muttemme niitä kuitenkaan kunnolla tajunneet.Kähmiviin käsiin ja sekalaiseen seksuaaliseen häirintään totuimme viimeistään teininä, siinä määrin kun siihen voi tottua. Raaemmasta ja suoremmasta väkivallasta tajusimme vähemmän, mutta kyllä me senkin olemassaolon jollain tapaa vaistosimme.Maailma nyt vain oli sellainen. Maailma nyt vain on sellainen.tapahtumien jälkeen mietin eniten sitä, miten parhaiten voisi suojella lapsiaan, kaikkia lapsia. Niin varmaan suurin osa aikuisista.Media, tämä omakin, on täynnä ohjeita säikähtäneille vanhemmille. Koen ne hämmentävinä.Minusta vanhempana nimittäin se vaikeasti käsiteltävä asia ei ole internet, sosiaalinen media, maailma älypuhelimen läpi nähtynä. On itsestään selvää, että lasta ei jätetä yksin opettelemaan verkossa olemista.Ongelmani on isompi. Perusturvallisuus. Maailmankatsomus. Suhde toisiin ihmisiin noin yleensä.Vastuullisen vanhemman on pakko opettaa lapsensa varovaiseksi. Mutta vaikka sen sanoisi miten ikätasoisesti ja harkiten, sanoma on pohjimmiltaan tämä: kuka tahansa voi olla uhka. Kuka vain voi haluta sinulle pahaa tai tehdä.Yhdellä tasolla ymmärrän rasismin nousun vaikken hyväksy: olisi hirveän paljon helpompaa, jos lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan voisi selittää pois vain kulttuurilla, kansallisuudella, ulkonäöllä.pikkukaupungissa. Minulla oli pääosin suojattu ja onnellinen lapsuus.Silti luulen, että se meidän keskenkasvuisena oppimamme varominenkin vahingoitti meitä. Se kevyempikin kokemus saalistettuna olemisesta vaikutti ihmiskuvaamme noin yleensä, ja käsitykseen omasta seksuaalisuudestamme ja kasvavasta ruumiistamme myös.Saati sitten nyt. Toisaalta jokin on muuttunutkin.Seksuaalisesta väkivallasta ei enää kuiskailla vaan siitä puhutaan ääneen. Ehkä tämä vähitellen johtaa tekoihin, niin kuin nyt oikeudenmukaisempaan raiskauslainsäädäntöön, parempaan ja tasa-arvoisempaan tukeen uhreille joka puolella Suomea, resurssien lisäämiseen rikosten ennaltaehkäisyyn ja lasten kanssa toimiville ammattilaisille.Ehkä maailma hitaasti muuttuu niin, että pelottelu ei enää ole välttämätöntä.