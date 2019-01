Kaupunki

Mitä tapahtui Janka ja Franz Olof Kollmannille? Elina Sana lähti selvittämään, kuka murhasi Munkki­niemen puis

Seisomme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virossa murhattiin natsien miehitysaikana arviolta 31 000 ihmistä.

Kirjassaan

Tarkistaakseen

Esitelmää

”’Ei koskaan enää’ tapahtuu yhä uudelleen.”

Elina Sanan

Sana

”Yritämme elää ilman pelkoa”

Helsingin

historiantutkija, tietokirjailija Elina Sanan https://www.hs.fi/haku/?query=elina+sanan ja valokuvaajan kanssa jalkakäytävällä Munkkiniemen puistotiellä ja mietimme, onko tämä sopivaa.Kaadamme kivijalassa sijaitsevasta suutarin­liikkeestä saamaamme kuumaa vettä jalka­käytävälle sulattaak­semme esiin kolme jään alle hautautunutta muisto­kiveä. Toteamme, että muistokivien esiin sulattaminen on ihan kunnioittavaa. Teko rinnastuu aiheeseemme: palautamme historian hämäristä mieleen kauheudet, jotta ne eivät unohtuisi sinne.Kivet kuuluvat Munkkiniemen puistotie 18 B:ssä 1940-luvun alussa asuneille Georg Kollmannille https://www.hs.fi/haku/?query=georg+kollmannille Janka Kollmannille https://www.hs.fi/haku/?query=janka+kollmannille ja Franz Olof Kollmannille https://www.hs.fi/haku/?query=franz+olof+kollmannille . Georg ja vaimo Janka olivat paenneet Itävallan Wienistä juutalaisvainoja. Poika Franz Olof syntyi Helsingissä.Suomen luovutettua heidät kiistanalaisissa olosuhteissa Saksan salaiselle valtionpoliisille Gestapolle 1942 natsit murhasivat äidin ja pojan toisen Auschwitzin keskitysleirillä. Isä selviytyi ja eli loppuelämänsä Israelissa.vuoden kesäkuussa Elina Sana sai puhelinsoiton Helsingin Sanomien toimittajalta, joka oli tehnyt jutun Munkkiniemen muistokivistä https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005707065.html Kivet oli tuolloin asentanut katuun saksalainen taiteilija Gunter Demnig https://www.hs.fi/haku/?query=gunter+demnig . Saksaksi kivilaatta on saanut nimen Stolperstein, sananmukaisesti suomennettuna kompastuskivi. Tällaisia laattoja on kaduissa eri puolilla Eurooppaa yli 60 000.Munkkiniemen puistotien kivilaattojen tehtävä on sama kuin muuallakin: ne muistuttavat holokaustin uhreista eli juutalaisista, jotka saksalaiset tappoivat toisen maailmansodan aikaisessa kansanmurhassa.Kollmannien tiedetään olleen S/S Hohenhörnissä, kun laiva lähti 6. marraskuuta vuonna 1942 Helsingin Eteläsatamasta kohti Tallinnaa. Kyydissä oli kahdeksan juutalaista, jotka Suomen valtiollinen poliisi (Valpo) oli luovuttanut natsi-Saksan Gestapolle. Franz Olof oli tuolloin puolitoistavuotias.toimittaja halusi tarkistaa juttuaan varten, olivatko äiti ja poika Kollmann todella kuolleet Puolassa sijainneella tuhoamisleirillä Auschwitzissa, kuten Munkkiniemen puistotien kiviin on kirjoitettu.Näin Elina Sana oli kirjoittanut vuonna 1979 ilmestyneessä kirjassaan Kuoleman laiva S/S Hohenhörn – Juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa, jossa hän kertoo Kollmannien ja viiden muun Suomesta vuonna 1942 Saksaan luovutetun juutalaisen kohtalon.Sanan tutkimusten mukaan kaikki kahdeksan kuljetettiin Auschwitziin, jossa heidät murhattiin hengissä selvinnyttä Georg Kollmannia lukuun ottamatta. Sana oli tavannut Georg Kollmannin ja haastatellut häntä Israelissa kirjan ilmestymisvuonna.Myös toisenlaisia arvioita on esitetty. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston apulaisprofessorin, historiantutkija Antero Holmilan https://www.hs.fi/haku/?query=antero+holmilan vuonna 2010 ilmestyneen kirjan Holokausti – Tapahtumat ja tulkinnat mukaan nämä ihmiset olisi teloitettu jo Tallinnassa. Kirjan ilmestyttyä moni suomalainen tiedotusväline levitti tätä arviota.Auschwitzia koskeva tieto oli kyseenalaistettu, Sana ryhtyi viime vuonna tutkimaan asiaa uudestaan: mistä arvio Tallinnan teloituksista oli peräisin?Hän esitteli tulokset 6. marraskuuta 2018 Helsingissä Holokaustin uhrien muisto -yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa Kansallisarkistossa. Esitelmän otsikko mukaili kirjan nimeä: ”Kuoleman laiva S/S Hohenhörn – fake news?”Otsikon jälkiosa viittaa luonnollisesti yhteen viime vuosien suurista puheenaiheista: valeuutisiin. Esitelmän ydinkysymys oli, kumpi arvio murhapaikasta on väärä, Auschwitz vai Tallinna.Sana seisoi edelleen oman näkemyksensä takana.Sana viittaa sodanjälkeiseen Martin Sandbergerin https://www.hs.fi/haku/?query=martin+sandbergerin kuulustelupöytäkirjaan. Sandberger oli natsi-Saksan turvallisuuspalvelun SD:n korkein edustaja Virossa.Kuulustellun kertoman mukaan Valpon päällikkö Arno Anthoni https://www.hs.fi/haku/?query=arno+anthoni oli tehnyt luovutetuista sopimuksen suoraan Saksan pääturvallisuusviraston RSHA:n johtajan Friedrich Panzingerin https://www.hs.fi/haku/?query=friedrich+panzingerin kanssa.Anthoni ja Panzinger olivat kuulustelupöytäkirjan mukaan sopineet, että Helsingistä tuotavat juutalaispakolaiset siirretään Tallinnan kautta Berliiniin. Elina Sanan mukaan tämä selittää, miksi Suomesta luovutettuja ei teloitettu Tallinnassa. Anthonin tarkoitus oli sopimuksen nojalla luovuttaa natsi-Saksalle kaikki juutalaispakolaiset ja ulkomaalaistaustaiset kommunisteiksi epäillyt poliittiset vangit.Sana kertoi Kuoleman laivassa myös Berliinistä Auschwitziin 19. helmikuuta 1943 matkanneen junan lähetyslistasta, jonka hän oli löytänyt Auschwitzin keskitysleirimuseon arkistosta. Junassa oli 1 003 ihmistä, joista 220:stä – muun muassa Georg Kollmannista – oli tehty Auschwitzissa henkilökortti.Loput 783 kuljetettiin suoraan murhattaviksi, Sana kirjoittaa.faktat uudelleen Sana luki Tallinnan teloituksista kirjoittaneen Antero Holmilan kirjan. Kävi ilmi, että kirjan tiedot olivat peräisin virolaisen tutkijan Anton Weiss-Wendtin https://www.hs.fi/haku/?query=anton+weiss-wendtin kirjasta Murder Without Hatred – Estonians and the Holocaust vuodelta 2009.Weiss-Wendtin kirjan mukaan Georg Kollmann ei ollut lainkaan Auschwitzissa ja muut Suomen luovuttamat juutalaispakolaiset tapettiin Tallinnassa. Kyseltyään Weiss-Wendtilta tiedon alkuperää Sana ei aluksi saanut vastausta. Lokakuun 2018 lopussa hän matkusti tutkimaan Viron kansallisarkiston papereita.Viron kansallisarkistosta Sana löysi asiakirjoja, jotka vahvistivat murhapaikaksi Auschwitzin. Arkistosta löytyi Suomesta tuotujen juutalaisten teloitusmääräys. Sen lisäksi Tallinnan työleirin asiakirjoista paljastui 189 nimeä sisältävä teloitusmääräysten lista, jossa oli myös kahdeksan Suomesta luovutetun nimet. Vain heidän kohdallaan oli merkintä ”teloitusmääräykset 10. marraskuuta 1942 pysäyttänyt SD”.Suurin osa puheena olevista juutalaisista kyllä teloitettiin Tallinnassa, mutta Suomesta tuotujen kohdalla SD teki poikkeuksen.Lisäksi Sana löysi Tallinnan keskusvankilan päiväkirjasta vuodelta 1943 Tallinnan vankileirin päällikön ja SD:n välisen kirjeenvaihdon. Se vahvisti, että kyseiset kahdeksan juutalaista oli siirretty pois vankilasta eikä teloitettu.”Pitää paikkansa”, toteaa nyt myös Antero Holmila HS:lle.edeltäneenä iltana 5. marraskuuta myös Weiss-Wendt otti yhteyttä.”Hän viittasi uuden kirjansa esipuheeseen, jossa hän myöntää virheensä”, Sana kertoo.Anton Weiss-Wendtin uudempi kirja On the Margins – Essays on the History of Jews in Estonia ilmestyi vuonna 2017.Weiss-Wendt oli vuoden 2009 kirjassaan pitänyt mahdottomana, että Suomesta luovutetut juutalaispakolaiset olisivat säilyneet hengissä Tallinnan vankilassa. Tätä arviota ei ole syytä ihmetellä suuresti: kuten Elina Sanakin esitelmässään totesi, Virossa murhattiin natsien miehitysaikana arviolta 31 000 ihmistä, joista juutalaisia oli noin 10 000 ja venäläisiä sotavankeja noin 15 000.ja henkiin jääneen Georg Kollmannin (1912–1992) kohtaaminen Israelissa vuonna 1979 ei ollut ongelmaton. Kollmann oli aiemmin kieltäytynyt järjestään tapaamasta esimerkiksi toimittajia.Tutkijan haastattelupyyntöön Kollmann suhtautui kuitenkin suopeammin. Tosin hän kieltäytyi melkein vaikenemiseen asti muistelemasta Suomen-aikaansa, saati luovutustaan ja sitä seuranneita kauheuksia.Sana kirjasi Kollmannin kanssa käymänsä keskustelun Kuoleman laivaan ja lainasi sitä marraskuun esitelmässään.”Kysymys on vain siitä, että yleisesti ottaen sukupolvi, joka ei ole elänyt tuota aikaa, ei kykene sitä koskaan käsittämään... Kuka siitä enää välittää – – Historiassa sama toistuu joka päivä: jotkut ovat onnekkaampia ja selviävät, toiset tuhoutuvat. Mitä kannattaa muistella, se ei estä ihmisiä tekemästä sitä uudelleen”, Kollmann oli sanonut.on eri mieltä. Hän sanoo kertoneensa mielipiteensä myös Kollmannille. Tutkijalle on tärkeää, että historiankirjoitus rakennetaan faktoista, ei luuloista tai valeuutisista. Historian faktat ovat ainoat palikat, joiden varaan voi rakentaa tulevaisuuden.Marraskuun esitelmässään Sana viittasi muun muassa tapaukseen, jossa asemies oli hyökännyt lokakuun lopussa Yhdysvaltain Pittsburghissa synagogaan ja tappanut yksitoista juutalaista.”’Ei koskaan enää’ tapahtuu yhä uudelleen. – – Holokaustin uhrit muistuttavat, mitä tapahtuu, jos menetämme ihmisyyden.”juutalainen seurakunta viestitti joulukuussa sisäministeriölle, että synagogaa ja seurakunnan jäseniä uhataan puhelinsoitoilla, vihapuheella sosiaalisessa mediassa, juutalaisvastaisilla tarroilla ja natsisymboleilla.EU julkaisi joulukuussa 16 395 juutalaisen haastattelututkimuksen. Sen mukaan Ranskan juutalaisista 95 prosenttia pitää antisemitismiä vakavana ongelmana. Ruotsin juutalaisilla määrä on 80 prosenttia. Britanniassa ja Saksassa juutalaisvastaisuus lisääntyy nopeasti.

Suomen juutalaisen seurakunnan ylirabbiini Simon Livson, mitkä ovat yhteisön tunnot, kun natsiliput taas liehuvat?

”On se huolestuttavaa. Ikävä nähdä, että tämä on mahdollista. Juutalaisvastaisuus on ollut vähäisempää vuosikymmenten ajan. Nyt taas ihmisten muisti pettää ja näitä asioita aletaan elää uudelleen.”Livson huomauttaa, etteivät uhkana ole vain uusnatsismi tai antisemitismi vaan ääriliikkeet yleensä, esimerkiksi jihadismi.”Olet juutalainen, kristitty, hindu, buddhalainen... Olet pakana, sinulla ei ole oikeutta elää, jos et käänny ’oikeaan’ uskoon. Mutta kyllä me yritämme elää aivan tavallisesti ilman pelkoa.”

Yläkoulun historianopettaja Daniel Weintraub, miten Helsingin juutalaisen yhteiskoulun oppilaat suhtautuvat natsismiin?

Niin

”Tiedostaen mutta eivät kauhunsekaisesti. Lapset kohtaavat turvatilanteen, kun kouluun tullaan vartijoiden läpi. Se on heille tuttua päiväkotilapsesta lähtien. Se ei herätä heissä pelkoa. Pidetään normaalina, että meillä nyt on tämmöinen tilanne.”Turvalaitteita Helsingin juutalainen seurakunta alkoi hankkia 1970-luvulla. ”Olemme aika pitkään tottuneet turvatilanteen hitaaseen heikkenemiseen.”Simon Livson kuin Daniel Weintraubkin arvioivat uusnatsismin saaneen seurakseen muita uhkia, jotka uhkaavat kokonaisia yhteiskuntia.”Euroopassa on kaksi pääryhmää, uusnatsismi ja jihadismi, jotka ovat uhkia elämälle. Eivätkä vihakirjoituksetkaan yhtään auta antisemitismin kitkemisessä”, Livson sanoo.Suomalaisia juutalaisia on virallisesti 1 200. Synagogat ovat Helsingissä ja Turussa. Alun perin juutalaiset saivat asua Suomessa vain kaupungeissa. Antisemitismi on tuontitavaraa.”Suurin osa suomalaisista ei tänä päivänäkään ole nähnyt juutalaista”, Weintraub sanoo.