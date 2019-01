Kaupunki

Metroliikenteessä häiriöitä puoleen päivään asti

Metroliikenteessä on tällä hetkellä häiriöitä. HSL:n mukaan ongelmat jatkuvat noin puoleen päivään asti sunnuntaina. Syynä on henkilövahinko.



Häiriö vaikuttaa molempiin suuntiin kulkevaan metroliikenteeseen. Häiriöitä on sekä Tapiolasta Mellunmäkeen että Matinkylästä Vuosaareen kulkevilla linjoilla. HSL:n mukaan odotusajat ovat enintään 15 minuuttia.