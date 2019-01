”Suomea käytettiin tosi vähän” – Tutkija yllättyi, miten vahvasti englanti on tunkeutunut suomenruotsalaisten nuorten elämään

Kaupunki

”Suomea käytettiin tosi vähän” – Tutkija yllättyi, miten vahvasti englanti on tunkeutunut suomenruotsalaisten

Englanti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Englannin kielen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS kävi

https://www.hs.fi/haku/?query=vella+wikstrom

https://www.hs.fi/haku/?query=astrid+timonen

https://www.hs.fi/haku/?query=emma+johnson

https://www.hs.fi/haku/?query=isabella+tiermas

https://www.hs.fi/haku/?query=kaisa+lehto

https://www.hs.fi/haku/?query=amanda+holmstrom

Kaikki

Englannin