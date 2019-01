Kaupunki

Espoossa todettu tuhkarokko aikuisella – tauti on voinut tarttua myös muihin

aikuisella on todettu tuhkarokko, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS tiedotteessa.Tapaus todettiin lauantaina 26. tammikuuta, ja tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Etelä-Euroopassa, HUS kertoo. Tuhkarokkoepidemioita esiintyy maissa, joissa rokotuskattavuus ei ole riittävän korkea.kaupungin tartuntatautiyksikkö on kartoittanut tuhkarokolle altistuneita yhteistyössä HUSin epidemiologisen yksikön ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Sairastuneen työpaikalla tiedotetaan henkilökuntaa mahdollisesta altistuksesta.Jos altistuneet eivät ole saaneet kahta tuhkarokkorokotetta tai sairastaneet tautia, heidät voidaan vielä suojata MPR-rokotteella.HUSin mukaan sairastunut itse on saanut rokotuskortin mukaan lapsuuden kotimaassaan kaksi rokotetta tuhkarokkoa vastaan, mutta ne eivät antaneet hänelle tarvittavaa suojaa. Syy puuttuvaan rokotusvasteeseen ei ole tiedossa.alueella todetaan vuosittain 1–6 tuhkarokkotapausta, HUS kertoo. Joulu–tammikuussa Espoossa on todettu tuhkarokko kolmella aikuisella. He kaikki ovat saaneet tartunnan ulkomailla, eikä tapauksilla ole yhteyttä toisiinsa.Helsingissä ja Uudellamaalla on HUSin mukaan hyvä rokotuskattavuus MPR-tauteja (tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa) vastaan. Esimerkiksi vuonna 2015 syntyneistä lapsista on MPR-rokotteen saanut 95 prosenttia, millä saavutetaan laumasuoja.