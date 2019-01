Kaupunki

Lumipyry halvaannuttaa pääkaupunkiseudun junaliikennettä iltapäivä­ruuhkassa – Poikkeukset voimaan kello 15

Liikennepoikkeukset lähiliikenteessä kello 15 lähtien:

K-junat ajavat 20 minuutin vuorovälillä kello 15–19. Helsingistä päin ajetaan joka tunti yhtä minuuttia, 21 minuuttia ja 41 minuuttia yli tasan lähtevät junat. Samat lähtöminuutit ovat Keravalta Helsingin suuntaan lähtevillä junilla.

A-junat ajavat 20 minuutin vuorovälillä kello 15–18.30. Lähdöt Helsingistä joka tunti 4 minuuttia, 24 minuuttia ja 44 minuuttia yli tasan. Leppävaarasta A-junat lähtevät 7 minuuttia, 27 minuuttia ja 47 minuuttia yli tasan.

Kaikki D-junat sekä R-juna kello 15.51 Helsingistä Riihimäelle on peruttu.

pääkaupunkiseudun lähijunien vuorot jäävät ajamatta tiistaina iltapäiväruuhkan aikaan. Lähijunaliikenteen harventamisen syy on Rataliikennekeskuksen mukaan sääolosuhteiden heikentyminen.Tiistaiaamuna tauonnut lumisade on voimistunut päivän edetessä. Lumisateita on Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan luvassa Helsingissä ja muualla Uudellamaalla myös illalla ja keskiviikon vastaisena yönä.Lähijunaliikenne kulkee harvennetuin vuorovälein kello 15 lähtien.