Maailman suurin kiinteistösijoitusyhtiö osti talon keskeltä Helsinkiä, koska se on niin poikkeuksellisen upea – Tällainen on harvojen näkemä Erottajan uusrenessanssipalatsi

Fakta

Arvokkaita yksityiskohtia



Sisätilojen arvokkaita yksityiskohtia ovat muun muassa kattoruusukkeet, koristeelliset kakluunit, ootratut ovet ja voimakas väritys.



Kakluuneja kiinteistössä on yli 40.



Suurimmassa osassa tiloja huoneet ovat yli neljä metriä korkeat. Sisäkatot on koristeltu vaikuttavin maalauksin, stucco-koristein ja holvikaarin.



Tiloissa on paljon graniitti- ja puupilareita, valurautaisia yksityiskohtia, fasettihiottuja peilejä ja lunetti-ikkunoita.



Yksi näyttävimmistä tiloista on ensimmäisen kerroksen halli, jonka katon kasettikentissä on suuret kullatut ruusukkeet.