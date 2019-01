Vantaalla äiditkin käyvät alakoulua – maahanmuuttajat opettelevat suomea yhdessä toisen luokan oppilaiden kanssa

Kaupunki

Vantaalla äiditkin käyvät alakoulua – maahanmuuttajat opettelevat suomea yhdessä toisen luokan oppilaiden kans

”Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuuttajaäitejä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samalla