Kuuden auton ketjukolari Kehä III:lla Vantaalla – Kaistat ruuhkautuneet

Vantaalla sattui hieman aamukahdeksan jälkeen keskiviikkona ketjukolari, joka aiheuttaa liikennehaittaa idän suuntaan.Onnettomuudessa oli poliisin mukaan mukana kuusi ajoneuvoa. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo ketjukolarin sattuneen niin sanotun Voutilan suoran kohdalla. Kyseinen suora sijaitsee Tuupakan kohdilla.työskentelevät yhä onnettomuuspaikalla, mistä aiheutuen idän suuntaan vievät kaistat vetävät toistaiseksi hitaasti. Liikenneviraston tieliikennekeskuksen havaintojen mukaan kaikki kolarin osalliset saivat kuitenkin ajettua autonsa tienlaitaan.Viranomaisten alkutiedoista ei ole ilmennyt, että kukaan olisi loukkaantunut onnettomuudessa.alueella on sattunut keskiviikkoaamuna useita muitakin ulosajoja. Hämeenlinnanväylällä Hyvinkäällä liikennettä on lisäksi ruuhkauttanut liukkauden vuoksi muiden ajoneuvojen tielle jumittunut rekka.Ilmatieteen laitoksen mukaan Uudellamaalla erittäin huono lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.Helsingin pelastuslaitos muistuttaa tuoreessa sosiaalisessa mediassa turvaväleistä. Myös takasumuvalon käyttö on järkevää, kun pöllyävä lumi heikentää näkyvyyttä.