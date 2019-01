Rapistuvalle Lastenlinnalle löytyi ostajatarjokas

Kaupunki

ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) suunnittelee Lastenlinnan sairaalan myymistä.Rakennusta ei enää tarvita sairaalana. Aiemmin Lastenlinnassa ollut lastenpsykiatria muutti uusiin tiloihin Kivelän sairalan alueelle vuodenvaihteessa, muut osastot ja vastaanotot jo aiemmin viime vuonna Uuteen lastensairaalaan.Husin hallitus käsittelee maanantain kokouksessaan esisopimusta kiinteistökaupasta. Se ei siis vielä ole lopullinen päätös kaupasta, mutta määrittelee, että Hus jatkaa neuvotteluja ostajaehdokkaista Guud Invest Oy:n kanssa.Ostajaehdokas on aiemmin miettinyt tiloille kahta mahdollista tulevaa käyttötarkoitusta: osasta tehtäisiin liiketiloja, osasta palveluasuntoja. Helsingin kaupunki on aiemmissa vaiheissa neuvotteluja pitänyt tiloja sopimattomina asumiseen.Kaupoista on tarkoitus päättää ensi kesänä, kun Husin valtuusto kokoontuu.vanhimmat osat ovat 1940-luvulta, vaikka sairaalaa on sittemmin laajennettu. Rakennus on suojeltu siten, että sitä ei saa purkaa eikä myöskään muuttaa niin, että julkisivut tai sisätilojen tyyli tärveltyisivät.Rakennus on mittavaa peruskorjausta vailla. Vesivahinkoja ja sisäilmaongelmia on riittänyt.Hus suunnitteli aiemmin, että Lastenlinnaan voitaisiin sijoittaa hammaslääketieteen opetusta. Remontti tilojen muuttamiseksi tähän tai mihinkään erikoissairaanhoitoon sopiviksi tulisi kuitenkin järjettömän kalliiksi. Rakennuksen seisottaminen tyhjänäkin maksaa toisaalta puolisen miljoonaa vuodessa.Niinpä viime vuonna alettiin etsiä ostajaa yhteistyössä kaupungin kaavoituksesta vastaavien viranomaisten ja kaupunginmuseon kanssa. Neuvotteluja jatkettiin vain sellaisten ehdokkaiden kanssa, joiden tarjouksen ehtona ei ollut asemakaavan muuttaminen.lisäksi Uuden lastensairaalan valmistumisen myötä tyhjeni tiloja myös Lastenklinikalta. Rakennuksessa on jo alkanut mittava peruskorjaus. Sairaala avautuu myöhemmin aikuisten kirurgian käyttöön nimellä Puistosairaala.