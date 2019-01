Kaupunki

Keskustakirjasto Oodin lippa on varsinainen lumirohmu – Katolla urakoi lumenpudottajia ruuhkaksi asti

vuoden lopussa avautuneen Helsingin keskustakirjasto Oodin näyttävä lippa on osoittautunut melkoiseksi lumirohmuksi. Plussan puolelle nousseen lämpötilan raskaaksi muuttamaa lumimassaa on lapioitu torstaina maahan urakalla.Katolla huhki iltapäivällä lähes kymmenen lumenpudottajaa.päälle avautuu talven jälkeen kahvilan terassi, mutta vielä toistaiseksi se saa kannateltavakseen lähinnä lunta ja sitä poistavia kiinteistöhuollon työntekijöitä. Lipan reuna kohoaa aidatun terassialueen jälkeen ylöspäin, minkä johdosta lumi ei pääse valumaan pelkän painovoiman avulla maahan.Kaikki lipan päälle kertynyt lumi on siis nakattava maankamaralle lapiovoimin. Oodin kiinteistöhuollosta vastaa Helsingin kaupungin omistama palveluyhtiö Palmia. HS ei tavoittanut Palmian edustajaa kommentoimaan asiaa.Lumenpudotustyötä helpottaa se, että lipan edustalla Kansalaistorilla on runsaasti tilaa, jonne lunta voi viskellä. Toisin on kantakaupungin keskeisillä asuinkaduilla, joiden varsilla sijaitsevien rakennusten katoilta lumet on yleensä pudotettava jalkakäytävälle.näyttää riittävän työnsarkaa jatkossakin niin Oodin lipalla kuin muillakin Helsingin katoilla. Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan uusia lumisateita on tulossa viimeistään viikonloppuna.