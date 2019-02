Lumi saartaa autot ja tukkii jalkakäytävät Helsingissä – Ratkaisu olisi olemassa, mutta se hautautui virkamiesten pöytälaatikoihin seitsemän vuotta sitten

Kaupunki

Lumi saartaa autot ja tukkii jalkakäytävät Helsingissä – Ratkaisu olisi olemassa, mutta se hautautui virkamies

Lumilinnoiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000005985180.html

Aivan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tukholman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lumikaaoksen

Helsingissä

Autoilijat