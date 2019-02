Helsingin kaupungin vuokralaisena asunut mies aiheutti kerrostaloon vesivahingon ja torakkaongelman – Taloyhtiö ihmettelee, miksi kaupunki ei vaadi vuokralaisiltaan kotivakuutusta

Kaupunki

Helsingin kaupungin vuokralaisena asunut mies aiheutti kerrostaloon vesivahingon ja torakkaongelman – Taloyhti

Ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyseinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tässähän on kyse siitä, että jos vuokralaisilta ei vaadita vakuutusta, Helsingin kaupunki ja myös Y-Säätiö voivat siipeillä taloyhtiöissä muiden osakkaiden kustannuksella.”

Lisäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keittiön

Y-Säätiön

Helsingin