Viranomaiset tarkastivat Helsingissä yli sata taksia – Seitsemän taksia kymmenestä jäi kiinni sääntörikkomuksesta perjantaina

Kaupunki

Viranomaiset tarkastivat Helsingissä yli sata taksia – Seitsemän taksia kymmenestä jäi kiinni sääntörikkomukse

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valvonnan