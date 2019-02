Helsinki-Vantaan lentokentän uusi laajennus avautuu – Kaukolentojen uuvuttamia matkustajia aletaan piristää revontulilla ja linnunlaululla

Kaupunki

Helsinki-Vantaan lentokentän uusi laajennus avautuu – Kaukolentojen uuvuttamia matkustajia aletaan piristää re

Kaukolennoilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Se

Aukion lattia on tammiparkettia.

Teknistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luontokokemus

Kaukolentoalueen

Kehitysohjelmia