Helsinkiläiset alkavat saada lumesta tarpeekseen – HS:n lukijoiden kuvissa kahlataan kinoksissa ja lapioidaan autoa esiin

Kaupunki

Helsinkiläiset alkavat saada lumesta tarpeekseen – HS:n lukijoiden kuvissa kahlataan kinoksissa ja lapioidaan

Viikonlopun

Lumi

aikana helsinkiläisten lumimitta näyttäisi tulleen täyteen. Viestiryöpyssä HS:lle kaupunkilaiset ihmettelevät, kun lunta ei näytetä korjattavan lainkaan pois.Lukija Munkkivuoresta esimerkiksi lähetti toimitukselle kuvia Huopalahdentien ja Ulvilantien auraamattomista jalkakäytävistä.”Esikaupunkialueiden jalkakäytävien puhdistaminen kuuluu Helsingin kaupungin vastuulle. Meillä Munkkivuoressa jalkakäytäville ei ole tehty mitään kuluneen viikon aikana. Kahlaamme täällä puolisääreen ulottuvassa pöpperössä, joka sääennusteen perusteella vielä jäätyy ensi yönä. Huomenna jalan liikkuminen saattaa siten olla jo todella vaarallista”, lukija kirjoittaa HS:lle.”Onko kaupungilla kenties tehty tietoinen päätös jättää säästösyistä jalkakäytävät puhdistamatta? Aikaisempina, lumisinakin talvina ne on pidetty kunnossa.”on haudannut alleen myös liikennemerkkejä ja esimerkiksi jalankulkua ohjaavia laitteita. Lukijan kuvassa Mäkelänladulta jalankulkijan ongelma näyttäytyy kouriintuntuvasti.”Löydätkö kuvasta liikennevalonapin? Jalankulkijan on rämmittävä melkoisen kinoksen poikki, jos haluaa painaa nappia”, kuvan lähettänyt lukija toteaa.Eräs lukija arvelee jopa, että Helsingin kaupunki tekee rahaa lumella. Ei niin, että kaupunki säästäisi olemalla auraamatta, vaan siten, että se sakottaa väärin pysäköineitä suurella innolla.”Asumme Lönnrotinkadulla Hietsun torin läheisyydessä. Lähikortteleista ei ole viety lunta pois kertaakaan sen jälkeen, kun sitä alkoi tulla, joten parkkipaikoista on käytössä ehkä 30 prosenttia”, lukija kertoo.”Asukkaat ovatkin pysäköineet autonsa väliaikaisesti torille, joka on muuten talviaikaan tyhjillään. Tämän ovat näköjään huomanneet myös parkkipirkot, jotka olivat käyneet jakamassa sakot kaikille kymmenille autoille, jotka oli pysäköity torille.””Mitä meidän asukkaiden pitäisi kaupungin mielestä tehdä, kun parkkipaikkoja ei kerta kaikkiaan ole? Maksamme kuitenkin kiltisti asukaspysäköintilupaa joka kuukausi”, lukija ihmettelee.